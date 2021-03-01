على طريقته الخاصة.. محمد الشرنوبي يعيد استخدام كلمات المهرجانات.. شاهد

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن حبه للأغاني الشعبية، قائلا:" بحب الليثي وأحمد الشيبة وعبد الباسط حمودة ومعنديش أي مشكلة مع المهرجانات".



واسترسل "الشرنوبي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين": "ساعات أني باخد كلمات المهرجانات وبعمل ليهم لحن خاص بيا"، وقام الشرنوبي بإداء أغاني المهرجانات على الهواء بطريقته الخاصة.



وتفاعل كلا من "يسرا" و"أمير كرارة" مع محمد الشرنوبي خلال إداء الأغاني الشعبي بطريقته، قائلين: "قلب الأغنية تتر مسلسل".



