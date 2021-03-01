ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة في تحدي جديد من أجل الحفاظ على صدارة الدوري عندما يواجه نظيره وادي دجلة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء مهم للمارد الأبيض، أملًا في الحفاظ على صدارة الدوري.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

وادي دجلة  X  الزمالك – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة on sport

حكام المباراة:

الدولى محمد عادل حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين شريف عبدالله وعمر فتحى وحكما رابعا محمد عبدالحافظ وحكم الفيديو سيد شعبان ومساعده سعيد حمزة.


يحتل الزمالك صدارة الترتيب في الوقت الحالي، برصد 29 نقطة، جمعها بعد لعب 12 مباراة أحرز خلالها 9 انتصارات وتعادل مرتين مع بيراميدز وأسوان وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو