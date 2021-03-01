ألمانيا تسجل 60 حالة وفاة بسبب كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل 4732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا و60 حالةوفاة.





وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا 2 مليون و447 ألف و68 إصابة، و70 ألفا و105 حالة وفاة.





ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة تليجراف البريطانية، عن بدء تلقيح الأشخاص الأكثر من 40 عاما هذا الشهر في بريطانيا.





وقال مسؤول في الصحة البريطانية وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، إن آخر دعوات إلى الأشخاص أكثر من 60 عاما سيتم إرسالها هذه الأيام للحصول على لقاحات كورونا، ليأتي بعدهم الأشخاص ذو الأربعين عاما وأكثر.





وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأحد، إن أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا حتى الآن جرعة لقاح فيروس كورونا.





وأضاف هانكوك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "إنجاز رائع للبلاد". "اللقاح هو طريقنا للخروج. عندما تتلقى المكالمة، احصل على اللقاح!".



