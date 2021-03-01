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البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:26 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 1-3- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 3 جنيهات
البصل 7 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 10 جنيهات

الكوسة 7  جنيهات
الملوخية 5 جنيهات
القلقاس 12 جنيها
الخيار 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 5  جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 8 جنيهات
التفاح 25  جنيها

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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