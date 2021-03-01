البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1-3-2021

الطماطم 3 جنيهات

البصل 7 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الكوسة 7 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

القلقاس 12 جنيها

الخيار 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 8 جنيهات

التفاح 25 جنيها

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



