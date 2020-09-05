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توك شو

نقيب الفلاحين: لدينا فائض من جميع الخضروات والفاكهة.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:49 ص
الخضروات و الفاكهة
الخضروات و الفاكهة
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قسم التوك شو
قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه ضد التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أنهم مع الدولة قلبًا وقالبًا.

وأضاف نقيب عام الفلاحين ، خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وانفعاله على التعدي على الأراضى الزراعية اثلج قلوب جميع الفلاحين.

وأوضح أن أى شخص يستغل الأرضى فى أى غرض غير الزراعة، يجب أن يعاقب بالقانونون.

وأشار إلى أنه رغم فيروس كورونا، الا أن مصر قامت بتصدير حوالى 4 ملايين طن من المحاصيل الزراعية، وفى العام الماضى تم تصدير 5.5 ملايين طن.

ولفت إلى أن مصر لديها فائض من جميع الخضروات و الفاكهة، و الاسعار فى هذا العام منخفضة عن العام الماضي.

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