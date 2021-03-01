ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطل العرب في لعبة الشطرنج الخاطف يروى تفاصيل فوزه بالبطولة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:40 م
أحمد عدلي بطل العرب
أحمد عدلي بطل العرب في لعبة الشطرنج الخاطف
Advertisements
قسم التوك شو
قال أحمد عدلي بطل العرب في لعبة الشطرنج الخاطف، إن البطولة كانت صعبة وغالية جدا عليه، لافتًا إلى أنه خاض منافسات بطولة أفريقيا للشطرنج السريع في 5 فبراير المنصرم، واستطاع الحصول على البطولة، لافتًا إلى أن لعبة الشطرنج الخاطف لا تزيد مدة المباراة فيها عن ربع ساعة، ويكون الوقت مقسما على الطرفين، ومن ينتهِ وقته فإنه يخسر، مقارنة بمباراة الشطرنج السريع التي تمتد فيها المباراة إلى ساعة إلا ربع. 

وأضاف في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي: "المباريات كلها تُلعب أون لاين على الموقع الذي يحدده الاتحاد الدولي، ويتم مراقبة المباريات من خلال تطبيق زووم". 

وتابع: "أول أمس، شهد بطولة (العرب- أفريقيا)، لأنها بطولة العرب في الأساس لكن أتيحت الفرصة للأفارقة لكي يشاركوا فيها، كتعاون بين الاتحادين العربي والافريقي للعبة، لكن رسميا هي بطولة العرب، وحصلت على المركز الأول". 

وأردف، أنه خاض 11 مباراة متتالية في غضون ساعتين ونصف وذلك في المرحلة النهائية، إذ أقيم حفل تكريمه أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (مستر أركادي) ورئيس الاتحاد الأفريقي (مستر لويس)، وكانت البطولة تحت رعاية الشيخ سعود المعلى رئيس الاتحاد العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بطل أفريقيا: الأهلى والزمالك لا يتواجدان في الدوري المصري للشطرنج

بطل أفريقيا للشطرنج: منتخب مصر ليس له مدرب منذ 2003

من الطب للشطرنج.. تعرف على مسيرة باسم أمين وقصته العالمية مع اللعبة

اكتشفنا حالات غش.. بطل أفريقيا في الشطرنج يكشف مساوئ اللعب أونلاين

مباراة بين حسام حداد و بطل أفريقيا في الشطرنج على الهواء.. شاهد

بطل أفريقيا في الشطرنج يكشف أسرار اللعبة: أتميز بأسلوبي الهجومي القوي

ترشيحاتنا

شاهد.. أساطير ريال مدريد على ضفاف النيل

الله يرحمك يا لياقة.. شيما صابر تسخر من نفسها بسبب حملها

الصحة السعودية تعلن توقف تطبيق صحتي.. تفاصيل

أفضل أدعية مستجابة لقضاء الحاجة بسرعة

شاهد.. انهيار ابنة يوسف شعبان بالبكاء خلال مراسم جنازة والدها

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

طبول الحرب تضرب من جديد بعد اتهامات نتنياهو لإيران