بطل العرب في لعبة الشطرنج الخاطف يروى تفاصيل فوزه بالبطولة

قال أحمد عدلي بطل العرب في لعبة الشطرنج الخاطف، إن البطولة كانت صعبة وغالية جدا عليه، لافتًا إلى أنه خاض منافسات بطولة أفريقيا للشطرنج السريع في 5 فبراير المنصرم، واستطاع الحصول على البطولة، لافتًا إلى أن لعبة الشطرنج الخاطف لا تزيد مدة المباراة فيها عن ربع ساعة، ويكون الوقت مقسما على الطرفين، ومن ينتهِ وقته فإنه يخسر، مقارنة بمباراة الشطرنج السريع التي تمتد فيها المباراة إلى ساعة إلا ربع.





وأضاف في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي: "المباريات كلها تُلعب أون لاين على الموقع الذي يحدده الاتحاد الدولي، ويتم مراقبة المباريات من خلال تطبيق زووم".





وتابع: "أول أمس، شهد بطولة (العرب- أفريقيا)، لأنها بطولة العرب في الأساس لكن أتيحت الفرصة للأفارقة لكي يشاركوا فيها، كتعاون بين الاتحادين العربي والافريقي للعبة، لكن رسميا هي بطولة العرب، وحصلت على المركز الأول".





وأردف، أنه خاض 11 مباراة متتالية في غضون ساعتين ونصف وذلك في المرحلة النهائية، إذ أقيم حفل تكريمه أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (مستر أركادي) ورئيس الاتحاد الأفريقي (مستر لويس)، وكانت البطولة تحت رعاية الشيخ سعود المعلى رئيس الاتحاد العربي.