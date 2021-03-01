حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بالشرقية

أكدت ثناء فوزي رئيسة مدينة القنايات انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن متابعة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين ومتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة المواطنين وتركيب كشافات إنارة وإصلاح المعطل فقد تم متابعة أعمال قسم الإنارة العامة بالمدينة أثناء قيامهم بعمل صيانة لاعمدة الإنارة بشوارع المدينة لرفع كفاءتها وتركيب كشافات إنارة للأعمدة وإصلاح المعطل بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنطقة المجاورة لمدرسة الحرية الابتدائيه.

فيما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزاله الإشغالات المخالفه علي حرم الشوارع والطرق الرئيسية لإعادة الإنضباط للشوارع وتحقيق السيوله المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق ، وأسفرت عن إزالة ٢ كشك مخالف بطريق هريه الجديد و رفع جميع الإشغالات بمناطق ( شارع الجلاء - مولد النبي - البوسته - كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة -الغشام - طلبه عويضه - منطقه المبره) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحمله لرفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشوارع بالتعاون مع شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر إشغال طريق وإزالة 8 حالات إشغال ، كما شملت الحمله متابعه إلتزام الكافتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية وتم تحرير محضر ضد مقهي مخالف ومصادره 9 شيشه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.