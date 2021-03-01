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فن

شاهد.. تشييع جثمان أحلام الجريتلي من مسجد القبة الفيداوية

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:38 م
جنازة أحلام الجريتلي
جنازة أحلام الجريتلي
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سعيد فراج - ايهاب عيد - عمر خالد
بدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي، من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب. 

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

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