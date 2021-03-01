بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

لقيت طفلة مصرعها بينما انقذت قوات الحماية المدنية شقيقيها بعد نشوب حريق داخل شقتهم في فيصل، واخمدت قوات الاطفاء النار قبل امتدادها لباقي العقار.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني في منطقة فيصل، دفع اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات اطفاء على الفور لاخماد الحريق.

وتبين ان النار اندلعت في شقة سكنية بسبب حدوث ماس كهربائي وبداخل الشقة ٣ اطفال اشقاء نجحت القوات في اخراجهم وتبين مصرع احدهم وهي طفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة اصابتها بالاختناق.

وكشفت التحريات ان والدة الاطفال تركتهم داخل الشقة لشراء بعض متطلبات المنزل ونشب الحريق.







تمت عمليات الاخماد والتبريد وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة للتحقيق.