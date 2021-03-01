ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:10 م
حريق شقة
حريق شقة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
لقيت طفلة مصرعها بينما انقذت قوات الحماية المدنية شقيقيها بعد نشوب حريق داخل شقتهم في فيصل، واخمدت قوات الاطفاء النار قبل امتدادها لباقي العقار. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني في منطقة فيصل، دفع اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات اطفاء على الفور لاخماد الحريق. 

وتبين ان النار اندلعت في شقة سكنية بسبب حدوث ماس كهربائي وبداخل الشقة ٣ اطفال اشقاء نجحت القوات في اخراجهم وتبين مصرع احدهم وهي طفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة اصابتها بالاختناق. 

وكشفت التحريات ان والدة الاطفال تركتهم داخل الشقة لشراء بعض متطلبات المنزل ونشب الحريق. 

تمت عمليات الاخماد والتبريد وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توقف عمليات إطفاء مخزن أحذية فيصل بعد انهيار السقف على القوات.. وإنقاذ 15 أسرة بالعقار

لتفادي حدوث كارثة.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن الأحذية المحترق بفيصل وفرض كردون أمني

لجنة هندسية ترجح إزالة عقار فيصل المشتعل في حال تآكل الأعمدة الخرسانية

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

جحيم عقار فيصل.. استمرار اشتعال النيران بعد 30 ساعة من اندلاعها

الجيزة تتأهب لكارثة عقار فيصل.. استمرار تصاعد النار وتصدع بالمبنى "صور"

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

سالاس يفاجئ الزمالك بطريقة هجومية لـ وادي دجلة اليوم

وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر..فيديو

البدري يصدم عمرو وردة في منتخب مصر ويفاجئ نجمي الزمالك

بيان عاجل لوزير التعليم أمام البرلمان بشأن مشاكل الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات

التعليم تعلن خبرا عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لحل أزمة ضعف الشبكات في بعض المناطق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور