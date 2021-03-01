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حوادث

5 قرارات عاجلة من النيابة في انهيار أجزاء من عقار الجمرك

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:27 م
انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار الجمرك
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أحمد بسيوني
قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، التصريح بدفن جثتين لقيا مصرعهما في واقعة انهيار أجزاء من العقار رقم 6 شارع الجداوي متفرع من شارع حمام الورشة بحي الجمرك، وذلك بعد إرفاق التقرير الطبي للمتوفين.

كما قررت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من الحي التابع له وسماع شهود عيان الواقعة وطلب استدعاء مالك العقار.


يذكر أن غرفة العمليات بحي الجمرك، تلقت بلاغًا يفيد بإنهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدي الجداوي بحي الجمرك و صادر له قرار هدم رقم ١٠ لسنه ٢٠١٠، وأسفر الانهيار عن  حالتي وفاة، و٤ حالات إصابة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة. 


وأشار رئيس حي الجمرك؛ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة للمساعدة في عملية رفع الانقاض، وتم وعمل كردون وحواجز بمحيطة العقار حفاظًا علي سلامة المارة.


وتوجهت جميع الأجهزة المعنية على الفور لموقع العقار للتعامل مع الحادث وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.
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