ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرصة تاريخية للسلام.. إسرائيل تعلق على وصول أول سفير إماراتي لديها

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:19 م
وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي وأول سفير إماراتي
Advertisements
شيماء مصطفى
نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بـ محمد محمود آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى تل أبيب، على حسابه بموقع "تويتر"، بعد أن وصل الأخير إلى إسرائيل لتقديم أوراق اعتماده.

وعلق أشكنازي في تغريدة على "تويتر" قائلا: "مرحبًا في إسرائيل، السفير الإماراتي الأول محمد محمود الخاجة.. هذه علامة بارزة في العلاقات بين بلدينا".

وأضاف: "أرحب بوصوله للترويج لافتتاح السفارة إماراتية، وكذلك افتتاح سريع للممثليات الإسرائيلية في الإمارات".

وأشار إلى أن "إقامة علاقات مع الإمارات، التي لها دور كبير في الشرق الأوسط، تمثل نقلة نوعية في المنطقة، وتفتح نافذة أمام فرصة تاريخية تظهر فيها نموذجًا للسلام الدافئ والشامل بين دولنا وشعوبنا".

وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الاثنين، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن جوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة أمريكية من الرئيس السابق دونالد ترامب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعين رجل الأعمال حيفتس مبعوثا خاصا لدول الخليج

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن إسرائيل

يعيد للأذهان أمجاد العرب.. وزير خارجية إسرائيل يهنئ الإمارات على وصول مسبار الأمل لـ المريخ

أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين أمام محمد بن راشد.. شاهد

مستشار مقرب لعبد الله بن زايد.. من هو أول سفير إماراتي لدى إسرائيل

وصول أول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لافتتاح السفارة بتل أبيب

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرارات حاسمة أمام مجلس الوزراء الكويتي هذا الأسبوع

‎مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على حكم تأييد حل مجلس الزمالك

هل يرحل لبيراميدز.. تفاصيل فشل مفاوضات المقاصة مع إيهاب جلال لتجديد تعاقده

أساء لنفسه.. رئيس الإنتاج الحربي يهاجم حمادة صدقي ويكشف الموقف النهائي من أزمة المسحات

الصحة السعودية تعلن خبرا سارا بشأن مراكز لقاح كورونا في بعض المدن

بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور