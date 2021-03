فرصة تاريخية للسلام.. إسرائيل تعلق على وصول أول سفير إماراتي لديها

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، اليوم الاثنين، صورة تجمعه بـ محمد محمود آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى تل أبيب، على حسابه بموقع "تويتر"، بعد أن وصل الأخير إلى إسرائيل لتقديم أوراق اعتماده.

وعلق أشكنازي في تغريدة على "تويتر" قائلا: "مرحبًا في إسرائيل، السفير الإماراتي الأول محمد محمود الخاجة.. هذه علامة بارزة في العلاقات بين بلدينا".

وأضاف: "أرحب بوصوله للترويج لافتتاح السفارة إماراتية، وكذلك افتتاح سريع للممثليات الإسرائيلية في الإمارات".

وأشار إلى أن "إقامة علاقات مع الإمارات، التي لها دور كبير في الشرق الأوسط، تمثل نقلة نوعية في المنطقة، وتفتح نافذة أمام فرصة تاريخية تظهر فيها نموذجًا للسلام الدافئ والشامل بين دولنا وشعوبنا".

وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الاثنين، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن جوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة أمريكية من الرئيس السابق دونالد ترامب.

Welcome to Israel, first Ambassador of the UAE, Mohammad Mahmoud Al Khaja.

This is a significant milestone in relations between our countries.

I welcome your arrival to promote the opening of an Emirati embassy, as well as the fast opening of the Israeli missions in the UAE. pic.twitter.com/XLL1WxxEy1