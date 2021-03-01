الشوباشى: السيسى أطفى اللمسة الإنسانية على المجتمع المصرى كله

قالت النائبة فريدة الشوباشى ، إن " أمى ضربة زغروطة فى ودانى لحد دلوقتى " ، عندما قام جمال عبد الناصر بإلغاء الألقاب بمصر من " أفندي وبيه ... الخ .





وأضافت " الشوباشى " ، خلال حوارها ببرنامج حلو الكلام مع منال ، الإذاعي على فضائية صدى البلد ، أنها قرأت بمكتبة كلية الحقوق مواقف سيدنا عمر بن الخطاب وشعرت حينها أن جمال عبد الناصر المثل الأعلى لها في العدالة.





وأشارت النائبة فريدة الشوباشى ، إلى أن تطوير الريف المصرى هى ثورة يوليو وقوة مصر ، لان السكن والطرق والحياة الكريمة مهمة جدا ً لكل مواطن ، السيسى اطفى اللمسة الإنسانية على المجتمع المصرى كله .









وأكدت أن دكتور على الشوباشى سجن لأنه كان فى تنظيم سرى لقلب نظام الحكم بالقوة وإقامة دكتاتورية البروليتاريا ، وعند خروجه شرح لها أن أى شخص فى العالم ينتمى لتنظيم سرى يعتبر ضد الدولة ويعتقل.





وتابعت أنه ايام عبد الناصر كان فى تنظيم بالفعل وتم القبض عليه ، وبعدما سافر إلى فرنسا بخمس سنوات كان هناك امر بالقبض عليه بتهمة المشاركة فى مظاهرات يناير.