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الشوباشى: السيسى أطفى اللمسة الإنسانية على المجتمع المصرى كله

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:22 م
النائبة فريدة الشوباشى
النائبة فريدة الشوباشى
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ريهام فيكتور
قالت النائبة فريدة الشوباشى ، إن" أمى ضربة زغروطة فى ودانى لحد دلوقتى " ، عندما قام جمال عبد الناصر بإلغاء الألقاب بمصر من " أفندي وبيه ... الخ . 

وأضافت " الشوباشى " ، خلال حوارها ببرنامج حلو الكلام مع منال ، الإذاعي على فضائية صدى البلد ،  أنها قرأت بمكتبة كلية الحقوق  مواقف سيدنا عمر بن الخطاب وشعرت حينها أن جمال عبد الناصر المثل الأعلى لها في العدالة.

وأشارت النائبة فريدة الشوباشى ، إلى أن تطوير الريف المصرى هى ثورة يوليو وقوة مصر ، لان السكن والطرق والحياة الكريمة مهمة جدا ً لكل مواطن ، السيسى اطفى اللمسة الإنسانية على المجتمع المصرى كله.


وأكدت أن دكتور على الشوباشى  سجن لأنه كان فى تنظيم سرى لقلب نظام الحكم بالقوة وإقامة دكتاتورية البروليتاريا ، وعند خروجه شرح لها أن أى شخص فى العالم ينتمى لتنظيم سرى يعتبر ضد الدولة ويعتقل.

وتابعت أنه ايام عبد الناصر كان فى تنظيم بالفعل وتم القبض عليه ، وبعدما سافر إلى فرنسا بخمس سنوات كان هناك امر بالقبض عليه  بتهمة المشاركة فى مظاهرات يناير.
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