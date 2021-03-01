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تعليم

هل تتأثر المناطق الأثرية بالزلازل ؟ رئيس القومي للبحوث الفلكية يجيب

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:56 م
الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي
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أحمد الشاهد - تصوير عمر خالد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن هناك بروتوكول تعاون بين المعهد وبين المجلس الأعلى للآثار ،
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا البروتوكول يهدف إلى الكشف عن المناطق الأثرية ، وكذلك رصد المخاطر التي قد تؤثر على هذه المناطق ، مثل الزلازل والهزات الأرضية .

وأضاف "القاضي" أنه يتم رصد مثل هذه الزلازل لمعرفة مدى خطورتها وهل تؤدي لانهيار هذه المناطق الأثرية أم لا ، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل  الليزر ثلاثي الأبعاد .

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وأشار إلى أنه يتم رصد وتوثيق هذه الأماكن وعمل نمذجة ثلاثية الأبعاد لترميمها وتطويرها للحفاظ عليها وتجنب مخاطر النشاطات الزلزالية والهزات الأرضية .

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن المعهد يقوم بعمل العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال مشروعات بحثية عديدة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الآثار وبالتحديد المجلس الأعلى للآثار ، حيث يقدم المعهد النماذج التي يستعين بها المرممين في هذا المجال.
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