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محافظات

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الصرف الصحى، لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومناقشة آليات توفير أراضٍ لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن، ومسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي .

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الإجتماع تناول مناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تعطل تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى، وعلى رأسها توفير الأراضى المزمع إنشاء محطات الرفع والمعالجة عليها، بالإضافة الى مناقشة آليات توفير تلك الأراضى من أراضى أملاك الدولة.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على انهاء كافة مشروعات الصرف الصحى، لافتا الى استمرار تقديم الدعم الكامل وإجراء كافة التنسيقات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه إنهاء المشروعات، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان محافظة الفيوم من خدمات الصرف الصحى ورفع المعاناة عن المواطن .

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد خريطتين لأماكن تنفيذ المحطات سواء محطات رفع أو معالجة ومساحاتها والاحداثيات، وكذلك الموقف التنفيذى لكل مشروع ونسب تنفيذه، لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بالتوقيت المخطط له لإنهاء المشروعات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بحصر جميع أراضى أملاك الدولة بنطاق هذه المواقع ومساحتها لدراسة استغلالها فى إنشاء تلك المحطات، بما يسهم فى خفض تكلفة انشاء تلك المحطات.

وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ.



وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم. 

وتواصل محافظ الفيوم ، من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الانترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات. 

وأكد محافظ الفيوم، لمسئولي التربية والتعليم، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم. 

من جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الى أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالبا وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالبا وطالبة بالصف الثاني، لافتًا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
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