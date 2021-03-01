محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الصرف الصحى، لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومناقشة آليات توفير أراضٍ لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن، ومسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي .





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الإجتماع تناول مناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تعطل تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى، وعلى رأسها توفير الأراضى المزمع إنشاء محطات الرفع والمعالجة عليها، بالإضافة الى مناقشة آليات توفير تلك الأراضى من أراضى أملاك الدولة.





وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على انهاء كافة مشروعات الصرف الصحى، لافتا الى استمرار تقديم الدعم الكامل وإجراء كافة التنسيقات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه إنهاء المشروعات، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان محافظة الفيوم من خدمات الصرف الصحى ورفع المعاناة عن المواطن .





ووجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد خريطتين لأماكن تنفيذ المحطات سواء محطات رفع أو معالجة ومساحاتها والاحداثيات، وكذلك الموقف التنفيذى لكل مشروع ونسب تنفيذه، لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بالتوقيت المخطط له لإنهاء المشروعات.





كما وجه المحافظ رؤساء المدن بحصر جميع أراضى أملاك الدولة بنطاق هذه المواقع ومساحتها لدراسة استغلالها فى إنشاء تلك المحطات، بما يسهم فى خفض تكلفة انشاء تلك المحطات.





وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ.











