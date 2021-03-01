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حوادث

إصابة شخصين فى حادث بين مينى باص ودراجة بخارية بجمصة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:45 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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همت الحسينى
أصيب شخصان بكدمات وسحجات في حادث تصادم بين دراجة بخارية ومينى باص علي الطريق الدولي (دمياط / كفر الشيخ) أمام بوابة "15 مايو" دائرة قسم جمصة.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم ومصابين علي الطريق الدولي (دمياط / كفر الشيخ) أمام بوابة "15 مايو" دائرة قسم جمصة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم د ط ب ٩٧٣١  ميني باص قيادة محمد عبد الشافى السيد ٣٢ عاما سائق ومقيم بندر الستاموني باتجاه دمياط، ودراجة بخاريه بدون لوحات معدنية قيادة أيمن محمد عبد الحميد ٣٠ عاما عامل، ومقيم بندر الستامونى بذات الاتجاه.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية واصطدامه بالسيارة من الجانب الأيمن حال قيام قائد السيارة بالدوران من إحدى الفتحات المرورية بالطريق ونجم عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة النارية وشقيقه وليد ٢٨ عاما مبيض محارة  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي وتحويلهما إلى مستشفى المنصورة الجامعي.

وبسوال قائد السيارة أيد ذات المضمون وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على الحركة المرورية بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم٣٥٨ لسنة ٢٠٢١جنح قسم شرطة جمصه وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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