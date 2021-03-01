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حوادث

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه.. القبض على مالك مصنع يضر بالشبكة القومية للطاقة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:20 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإعادة إصلاح وهيكلة المحولات المستعملة القديمة، وبيعها على اعتبار أنها جديدة؛ مما يضر بالشبكة القومية للطاقة واستعمالها يؤدى إلى فقد كمية كبيرة من التيار الكهربائى، ما يعد إهدارًا للمال العام. 

واستمرارًا لمواصلة تلك الجهود فقد توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية إلى أن مالك المصنع المشار إليه والمطلوب ضبطه يقوم بإدارة مصنع آخر كائن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ويمارس ذات النشاط، حيث تبين قيام المذكور بإدارة ذلك المصنع لتصليح المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة.

وتم ضبط (115 محول قديم- 9 محول تم تجديدهم- 12 طن نحاس- 125 برميل زيت محولات- 2 طن ورق عزل- 3 طن حديد شرائح- 300 عازل مستعمل – 600 عازل جديد- 16 كفة نحاس- أدوات ومعدات التصنيع ولحام ولف المواتير ودهانها).

بمواجهته إعترف بإدارة ذلك المكان بدون ترخيص ويقوم بتجديد المحولات بطريقة غير مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها على اعتبار أنها جديدة وتغيير بياناتها ونسبتها للشركات المعتمدة من وزارة الكهرباء -على خلاف الحقيقة- ويقوم بعمل أرقام مزورة لتلك المحولات.

قدرت قيمة المضبوطات بأكثر من عشرة مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الاستيلاء على المال العام.
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