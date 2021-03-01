الغرف السياحية: قطاع السياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا.. فيديو

قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الدولة تسعى دائما لتنمية القطاع السياحي خاصة في ظل ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا.





أضاف "عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة تشغيل الفنادق بطاقة استيعابية 50% تعتبر قبلة الحياة لقطاع الفنادق، لأن الفنادق قاعدة أساسية في للقطاع السياحي.





أوضح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أن القطاع السياحي هو أكثر قطاع في مصر والعالم أجمع تضرر من جائحة فيروس كورونا خاصة الفنادق السياحية.





أشار عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إلى أن مبادرة تخفيف أسعار الفنادق لم تأخذ الأمر بشكل أكثر جدي وكان يجب الاتفاق مع غرفة شركات السياحة والفنادق لعمل المبادرة بشكل أوسع من أجل نشرها بشكل أكثر قدرة في مصر كلها، ولكن تبنتها بعض الفنادق فقط، مؤكدا أن الدولة تبذل كافة الجهود لإنقاذ القطاع السياحي.



