ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الغرف السياحية: قطاع السياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:23 م
قطاع السياحة
قطاع السياحة
Advertisements
محمد القاضي
قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الدولة تسعى دائما لتنمية القطاع السياحي خاصة في ظل ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا.

أضاف "عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة تشغيل الفنادق بطاقة استيعابية 50% تعتبر قبلة الحياة لقطاع الفنادق، لأن الفنادق قاعدة أساسية في للقطاع السياحي.

أوضح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أن القطاع السياحي هو أكثر قطاع في مصر والعالم أجمع تضرر من جائحة فيروس كورونا خاصة الفنادق السياحية.

أشار عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إلى أن مبادرة تخفيف أسعار الفنادق لم تأخذ الأمر بشكل أكثر جدي وكان يجب الاتفاق مع غرفة شركات السياحة والفنادق لعمل المبادرة بشكل أوسع من أجل نشرها بشكل أكثر قدرة في مصر كلها، ولكن تبنتها بعض الفنادق فقط، مؤكدا أن الدولة تبذل كافة الجهود لإنقاذ القطاع السياحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل تروي البنوك عطش مستثمري السياحة.. ماذا يحاك على أرض الواقع

وزير المالية: نساند القطاع السياحي حتى يستطيع الصمود أمام أزمة «كورونا»

الغرف السياحية تكشف مميزات "شتي في مصر" وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

اتحاد الغرف التجارية يطلق أول مبادرة بالوطن العربي لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة في ثلاث محافظات

تعرف على أهمية مبادرة "شتي في مصر" لدعم السياحة

المصرى للغرف السياحية: البدء فى تنفيذ برنامج مبادئ فنون الطهى

ترشيحاتنا

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

نشرة أخبار العالم| انقلاب في تركيا .. بن سلمان يقبل المسؤولية الأخلاقية لمقتل خاشقجي ..ثورة ضد الإخوان في بريطانيا وتحذير لـ بايدن

شبيه ميسي: أنا نقاش.. وعايز أحقق حلم التمثيل.. فيديو

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة