سيناتور ديمقراطي يطالب بكشف حقيقة تحريض روسيا على قتل الجنود الأمريكان في أفغانستان

ظهرت مزاعم بأن المخابرات العسكرية الروسية قدمت مكافآت على قتل الأفراد الأمريكيين، لأول مرة في وسائل الإعلام الأمريكية في يونيو الماضي، بعد أشهر من توقيع إدارة الرئيس آنذاك دونالد ترامب، معاهدة لإنهاء الحرب الأفغانية التي استمرت 19 عامًا.





وأشار فريق الرئيس الجديد جو بايدن، بالفعل، إلى أن واشنطن ستؤخر انسحاب القوات المتفق عليه.





وحث أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، مدير المخابرات في الرئيس جو بايدن، على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بمزاعم أن روسيا دفعت "مكافآت" لطالبان الأفغانية لقتل القوات الأمريكية.





وكتب عضو مجلس الشيوخ تامي داكويرث، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في رسالة إلى مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز: "إنني أحثك ​​على اتخاذ إجراء حيث فشلت الإدارة السابقة".





وكتب دوكورث: "في حين أن أي تقييم استخباراتي حول هذه المسألة حساس بشكل مفهوم، فإن الجمهور الأمريكي، وعائلات جولد ستار على وجه الخصوص، لديهم حاجة ملحة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي حقيقة لهذه الادعاءات".





وأضاف "أعتقد أنه قد يتم تقديم مثل هذا الاكتشاف أثناء حماية المعلومات السرية"





وفي يونيو 2020، نقلت صحيفة واشنطن بوست وأسوشيتد برس عن مزاعم لم تسمها مصادر أن المخابرات العسكرية الروسية عرضت على طالبان، التي كانت تقاتل الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2001، أموالًا لقتل أفراد أمريكيين.





وزعمت المصادر أيضًا أن إدارة الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، علمت بالعرض الروسي المزعوم في عام 2019، وأن هذه الممارسة استمرت بينما كان البيت الأبيض يتفاوض على معاهدة لإنهاء الحرب التي استمرت 19 عامًا.





وظهرت هذه المزاعم بعد أربعة أشهر من اتفاق ترامب للسلام في فبراير 2020 مع طالبان - والذي عارضه الديمقراطيون بشدة - ووسط سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.





وفي أول يوم له في منصبه، أمر بايدن وكالات المخابرات بالتحقيق في التقارير الإعلامية غير المثبتة.





ونفت روسيا مرارا هذه المزاعم.





وفي الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، أمام قمة الناتو إن إدارة بايدن "تراجع" اتفاق السلام ولن تقوم بخروج "متسرع" من الصراع - على الرغم من الموعد النهائي في مايو للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية المتبقية البالغ عددها 2500.



