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فن

بعد هجوم رضا حامد على الزعيم.. رغدة تدافع عن عادل إمام: كذب وافتراء

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:34 م
عادل امام ورضا حامد
عادل امام ورضا حامد
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أحمد إبراهيم
ردت الفنانة رغدة على الفنان رضا حامد الذى اتهم الزعيم عادل إمام بالأنانية خلال مشاركته فى مسرحية "بودى جارد" التى يتم عرضها حاليا بعد 21 عاما من بدء تقديمها على خشبة المسرح بين عامي 1999-2010 وذلك على منصة شاهد. 

وأوضحت رغدة في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "عادل إمام لم يكن أنانيا على خشبة المسرح" وأن ما قاله رضا حامد غير صحيح وعار تماما من الصحة، وكان عادل إمام يحرص على تقديم أفضل شيء وينصح دائما فريق العمل بناءً على الخبرات التى اكتسبها. 

ولفتت إلى أن الزعيم أعطى فرصا كبيرة لغيره، وهناك الكثير من الفنانين ممن تحدثوا عن مساعدة عادل إمام لهم في بداية مشوارهم الفني، مثل الراحل علاء ولي الدين، ومحمد هنيدي، وأشرف عبد الباقي وسليمان عيد.

كما نفت رغدة ما قاله رضا بشأن حذف مشهد له بأمر من عادل إمام وقالت: "كل ما يقوله رضا حامد كذب وإفتراء وعادل إمام تاريخه الفني هو من يدافع عنه".

"بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة النجوم: عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، شيرين سيف النصر، ورغدة.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسا شخصيا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.
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