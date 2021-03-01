ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: التعاون مع السعودية مستمر.. ونواصل دعمها للدفاع عن أراضيها

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:22 م
نيد برايس
نيد برايس
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تبحث عن شراكة تعكس مصالحها وأولوياتها المشتركة مع المملكة العربية السعودية.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة قادة مليشيات الحوثي في اليمن، مضيفًا: "يجب إحراز تقدم  لتحقيق السلام في اليمن ويجب أن يتغير السلوك الحوثي أيضا".


وأضاف: "الولايات المتحدة ممتنة كثيرا للتعاون الذي أبدته السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي ينبغي عليها تغيير سلوكها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.


وتابع: "إن أول ما يجب الاعتناء به ضمن الشراكة مع السعودية هو إنهاء حرب اليمن".


وأردف: "نواصل دعم السعودية للدفاع عن نفسها وبدعم أمريكي تمكنت المملكة مؤخرا من اعتراض هجمات من قبل الحوثيين".


وأكد برايس أن الولايات المتحدة : وجدت تعاونا مشجعا مع السعودية بشأن إنهاء الحرب في اليمن، مشددًا على مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات.


وتابع: "سنواصل التأكيد على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية بشكل يحقق أمن الشرق الأوسط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية

أول الغيث بعد قرارات بايدن .. تدريب مشترك بين أمريكا والسعودية

الخارجية الأمريكية تحسم موقفها من تصنيف قادة الحوثيين كإرهابيين

أمريكا تلوح بفرض عقوبات إضافية على قادة الحوثيين في اليمن

السفارة الأمريكية في السعودية تعلق على مهاجمة الحوثيين مطار أبها

الخارجية الأمريكية: بلينكن يبحث مع بن فرحان تعزيز الدفاعات السعودية

ترشيحاتنا

لحين صدور تشريع.. رئيس الشهر العقاري: اللي هيروح يسجل بكرة هيدفع رسوم القانون الساري

إسعاد يونس تعزي أسرة الراحلة أحلام الجريتلي

الـ VAR ينقذ الزمالك ويحتسب ركلة جزاء وعبد المنصف يرفض اهتزاز شباكه

الزمالك عن التعادل أمام دجلة: شيء محبط.. والمشكلة ليست في رحيل مصطفى محمد

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هاجر أحمد تكشف عن أنوثتها

مستشار الرئيس يكشف كواليس جديدة عن لقاح كورونا وكم مرة يصاب بها الفرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة