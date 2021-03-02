محامي ضحية الفيرمونت يهاجم تقرير هيومان رايتس ووتش بخصوص القضية ويوضح تفاصيل مهمة.. فيديو

قال الدكتور محمد حمودة، محامي ضحية الفيرمونت، قمت بالرد علي تقرير هيومان رايتس ووتش بخصوص القضية وهذا لان التقرير يحتوي علي أكاذيب غير عادية مؤكدا إنني لا أهاجم هيومان رايتس ولكنني أوكد لهم انهم يجب عليهم التحقق من المصادر التي يحصلون علي المعلومات منها .





وأضاف محمد حمودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، قضية فندق الفيرمونت هي قصة حقيقية ومن قام بارتكابها مجرمين مؤكدا ان تقرير هيومان رايتس قام بمهاجمة النيابة المصرية وكان يجب إن أقوم بالرد علي هذا التقرير .





وأوضح محمد حمودة ، النيابة العامة المصرية لم تكل من بذل أي مجهود في قضية الفيرمونت وتعاملت مع القضية بشفافية مطلقة مؤكدا ان اسم الفتاه لم يتم ذكره في أي محضر أو وسائل الأعلام أو أي مكان وهذا دليل علي الثقة والأمانة وتشجيع من الدولة للفتيات علي اخذ حقوقهن.





واستطرد: يجب على هيومان رايتس أن تهاجم الدول التي يختبئ فيها هؤلاء المجرمين، لافتا إلى ان النائب العام منذ 6 اشهر وهو يطالب بتسليم هؤلاء المجرمين من دول مختلفة.



