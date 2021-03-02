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أخبار العالم

ارتفاع إجمالي مصابي وضحايا كورونا في تايلاند إلى 26 ألفا و73 حالة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 26 ألفا و73 حالة.

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 84 وفاة.

وتضمنت الإصابات الجديدة ثلاث حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 25324 حالة من الفيروس.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.
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