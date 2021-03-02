الجونة يسعى لكسر عقدة سموحة في الدوري الممتاز





ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته لكسر عقدة سموحة بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، للزحف نحو المربع الذهبي.





ولم يتذوق فريق الجونة طعم الفوز على سموحة في مسابقة الدوري، منذ شهر إبريل عام 2014.





على الجانب الآخر يأمل سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتحسين مركزه في جدول مسابقة الدوري.





وتعادل سموحة في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري، أمام إنبي 1 - 1، وطلائع الجيش والمصري بنفس النتيجة إيضا.





ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.

يستضيف فريق الجونة نظيره سموحة، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.