رغم المفاجأة.. عبد المنصف يكشف سر التصدي لركلة جزاء الزمالك





وقال محمد عبد المنصف في تصريحات لبرنامج مع شوبير:" كنت أضع بن شرقي رقم 1 ومحمود علاء رقم 2 وساسي رقم 3 حال حصول الزمالك على ركلات جزاء، ولم أشاهد أي ركلات جزاء سابقة، وهذا أمر كان بين البنين بالنسبة لي، حيث شعرت بالارتياح بسبب عدم تسديد اللاعبين المميزين، وفي نفس الوقت لا أعلم كيف يسدد عبد الله جمعة ركلات الجزاء".





وتابع:" تذكرت للحظات قليلة كيف يسدد عبد الله جمعة ركلات الجزاء، وقررت ألا اتحرك مبكرا وأن انتظر عبد الله جمعة، أيضا تمركز عبد الله جمعة أعطاني إيحاء بأنه سيسدد في الناحية اليسرى، لذلك كان علي الانتظار، لأن أي حركة زائدة، قد تسبب في تغيير رأيه بشأن زاوية التسديد".





وتابع:" أعاني كثيرا بعد رحيل المدرب ديميتري، وعانيت كثيرا منذ قدوم الجهاز الفني الجديد لأنه جاء تشيلي ويتحدث الإسبانية، ولم نتواصل بشكل جيد، خلال الفترة الماضية".





وتابع:" تألق محمد الشناوي مع الأهلي يرجع بشكل كبير إلى مدرب الأهلي".





وواصل:" الزمالك يمتلك ثلاث حراس مرمى كبار، سواء جنش أو جبل أو عواد، وهذه مرحلة تثبيت حارس، الميزة أنك لست قلقا من هذا المركز، والأزمة أن مدرب حراس المرمى سيعاني بسبب رغبة الحراس الثلاثة في اللعب".





وعن إمكانية انضمامه إلا منتخب مصر أوضح عبد المنصف:" إذا أتمنى أن أكون متواجد في المنتخب بسبب الأداء، فممكن أن أتواجد في للتكريم".





وأكمل:" يوجد بند في عقد بمكافأتي حال انضمامي إلى منتخب مصر".







