محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لإنشاء 4 محطات وسيطة بالمراكز ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذى لإنشاء 4 محطات وسيطة بمراكز المحافظة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ 4 محافظات من بينها أسيوط وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.





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واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في تنفيذ المشروعات لافتًا إلى إنه يجري العمل بالمحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والمحطة الوسيطة بمركز أبوتيج.





ونوه إلى اتخاذ اجراءات الإسناد لمشروعي المحطة الوسيطة بمركز أبنوب والمحطة الوسيطة بمركز منفلوط وفي انتظار التصميمات من الجانب الالماني والتجهيز لوضع حجر الأساس لهما مشيرًا إلى إنه تم عقد جلسة تشاور مجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع انشاء مدفن صحي ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وجاري وضع التصميمات النهائية لهما وسيتم خلال الأشهر القادمة طرح المشروعين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.





كما استعرض مسئولي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة أهم المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومجهودات التخلص من المخلفات الصلبة والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة بالمراكز والموقف التنفيذى الحالي لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي للمخلفات فضلًا عن جهود وحملات التوعية وحملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الأهلية فضلًا عن تفعيل فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة.





وأوضح المحافظ إنه سيتم إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدان.



