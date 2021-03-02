المصابون بنقص المناعة.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسل

وينقسم الأشخاص المعرضون بشدة للإصابة ب مرض السل إلى فئتين: يصاب بعض الأشخاص ب مرض السل بعد فترة وجيزة من الإصابة (في غضون أسابيع) قبل أن يتمكن جهاز المناعة لديهم من محاربة بكتيريا السل . قد يمرض أشخاص آخرون بعد سنوات ، عندما يصبح جهاز المناعة لديهم ضعيفًا لسبب آخر





الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرًا ببكتيريا السل

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تضعف جهاز المناعة

الاشخاص الذين على اتصال وثيق بشخص مصاب بمرض السل المعدي

الأشخاص الذين هاجروا من مناطق العالم التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بمرض السل

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين لديهم نتيجة إيجابية لاختبار السل.

المجموعات ذات المعدلات العالية لانتقال مرض السل ، مثل الأشخاص الذين لا مأوى لهم ، ومتعاطي المخدرات بالحقن ، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.





الأشخاص الذين يعملون أو يقيمون مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسل في المرافق أو المؤسسات مثل المستشفيات وملاجئ المشردين والمرافق الإصلاحية ودور رعاية المسنين والمنازل السكنية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.





الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تضعف جهاز المناعة

غالبًا ما يعاني الأطفال الرضع والأطفال الصغار من ضعف في جهاز المناعة.









يمكن أن يعاني الأشخاص الآخرون من ضعف في جهاز المناعة أيضًا ، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من أي من الحالات التالية:

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (الفيروس الذي يسبب الإيدز)

تعاطي المخدرات

السحار الرملي

السكرى

أمراض الكلى الحادة

انخفاض وزن الجسم

زرع الأعضاء

سرطان الرأس والعنق

العلاجات الطبية مثل الكورتيكوستيرويدات أو زراعة الأعضاء

علاج متخصص لالتهاب المفاصل الروماتويدي أو داء كرون