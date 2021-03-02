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رياضة

إنجلترا تعلن رغبتها في استضافة كأس العالم 2030

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:41 ص
كأس العاللم
كأس العاللم
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محمد السعيد
أعلن بوريس جونسون، رئيس وزارء بريطانيا، عن رغبة بلاده في استضافة كأس العالم 2030.


وقال بوريس جونسون، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "إنجلترا ستستضيف نصف نهائي ونهائي أمم أوروبا، ونحن جاهزون لاستضافة أي مباراة أخرى إذا أرادوا".


وعن إمكانية استضافة كأس العالم 2030، قال جونسون: "نحن حريصون جدًا جدًا على إعادة كرة القدم إلى الوطن في عام 2030، واستضافة هذا الحدث سيكون شيئا رائعا للبلاد".


يذكر أن مباريات كرة القدم في إنجلترا تقام حاليا بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أعلن عن عودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب البريطانية في البلاد، بدءًا من يوم 17 مايو المقبل.
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