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حوادث

ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح


واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة بجنوب الصعيد قيام (شقيقين، مقيمان بمحافظة سوهاج "أحدهما متواجد بإحدى الدول الأجنبية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين عن طريق المتواجد بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه على حسابه البنكى أو مع العائدين من الخارج ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم داخل البلاد   وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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