أسعار الذهب والفضة في الأسواق اليوم .. فيديو

انخفضت أسعار الذهب اليوم 2-3-2021، التراجع في تعاملات بداية اليوم بشكل طفيف، وذلك في سوق الذهب بعد انخفاض أسعار الذهب عالميًّا.





في البداية يقول امين عارف صاحب احد محلات الذهب ان الاسعار انخفضت أمس حيث انخفض الذهب عيار 21 الي 767 جنيها للجرام وعيار 18 الي 657 جنيها للجرام وعيار 24 الي 676 جنيها للجرام، موضحا ان الذهب في انخفاض منذ اكثر من 15 يوم وقيمة الانخفاض تتراوح بين 65 جنيها و70 جنيها للجرام.





وتابع عارف، ان الاقبال ضعيف بسبب عودة الدراسة في الفترة الحالية، موضحا أنه تم تصنيع اشكال جديدة من الذهب مع تخفيف الاوزان لتناسب الشباب المقبلين علي الزواج بعد ارتفاع اسعار الذهب منذ بداية جائحة كورونا.





واشار امين عارف، الى أن قرار انشاء مدينة الذهب قرار جيد جدا ومن المتوقع ان تعتمد مدينة الذهب المقرر إنشائها علي احدث التقنيات الحديثة في صناعة الذهب مع توفير ايدي عاملة مهرة لتنافس المشغولات الذهبية العالمية وتكون مصر مركزا لتصدير الذهب للعالم.





وتابع شريف يوسف صاحب احد محلات الفضة، ان هناك انخفاض نسبي في اسعار الفضة في الفترة الحالية، حيث انخفضت اسعار الفضة الخام عيار 999 من 15 جنيه للجرام الي 12.5 جنيه للجرام والفضة عيار 925 أصبحت بسعر 11.5 جنيه للجرام بدون مصنعية ، موضحا ان استقرت أسعار الفضة الفترة الحالية بعد الانخفاض الأخير. لها.





وأشار يوسف، الى أن الفضة المصري عيار 925 تتراوح سعر الجرام منها بالمصنعية من 15جنيه الي 20 جنيه والفضة الايطالي عيار 925 الرجالي تتراوح سعر الجرام منها من 25 جنيه الي 30 جنيه وعيار 925 الايطالي الحريمي الجرام من 35 جنيه الي 40 جنيه وعيار 800 ب 12 جنيه للجرام وعيار 900 ب 15 جنيه للجرام مشيرا الي ان حركة البيع ضعيفة الفترة الحالية .