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اقتصاد

أسعار الذهب والفضة في الأسواق اليوم .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:04 م
صدى البلد
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احمد قطب - صلاح مهدي
انخفضت أسعار الذهب اليوم 2-3-2021، التراجع في تعاملات بداية  اليوم بشكل طفيف، وذلك في سوق الذهب بعد انخفاض أسعار الذهب عالميًّا.

في البداية يقول امين عارف صاحب احد محلات الذهب  ان الاسعار انخفضت أمس حيث انخفض الذهب عيار 21 الي 767 جنيها للجرام وعيار 18 الي 657 جنيها للجرام وعيار 24 الي 676 جنيها للجرام، موضحا ان الذهب في انخفاض منذ اكثر من 15 يوم وقيمة الانخفاض تتراوح بين 65 جنيها و70 جنيها للجرام.

وتابع عارف، ان الاقبال ضعيف بسبب عودة الدراسة في الفترة الحالية، موضحا أنه تم تصنيع اشكال جديدة من الذهب مع تخفيف الاوزان لتناسب الشباب المقبلين علي الزواج بعد ارتفاع اسعار الذهب منذ بداية جائحة كورونا.

واشار امين عارف، الى أن قرار انشاء مدينة الذهب قرار جيد جدا ومن المتوقع ان تعتمد مدينة الذهب المقرر إنشائها علي احدث التقنيات الحديثة في صناعة الذهب مع توفير ايدي عاملة مهرة لتنافس المشغولات الذهبية العالمية وتكون مصر مركزا لتصدير الذهب للعالم.

وتابع شريف يوسف صاحب احد محلات الفضة،  ان هناك انخفاض نسبي في اسعار الفضة في الفترة الحالية، حيث انخفضت اسعار الفضة الخام عيار 999 من 15 جنيه للجرام الي 12.5 جنيه للجرام والفضة عيار 925  أصبحت بسعر 11.5 جنيه  للجرام بدون مصنعية ، موضحا ان استقرت أسعار الفضة الفترة الحالية بعد الانخفاض الأخير. لها. 

وأشار يوسف، الى أن الفضة المصري عيار 925 تتراوح  سعر الجرام  منها بالمصنعية من 15جنيه  الي 20 جنيه  والفضة الايطالي عيار 925 الرجالي تتراوح سعر الجرام منها من 25 جنيه  الي 30 جنيه  وعيار 925 الايطالي الحريمي الجرام  من 35 جنيه  الي 40 جنيه  وعيار 800 ب 12 جنيه  للجرام وعيار 900 ب 15 جنيه للجرام  مشيرا الي ان حركة البيع ضعيفة الفترة الحالية .
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