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أخبار العالم

ضربة لـ نتنياهو.. حملة لمقاطعة انتخابات إسرائيل المقبلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:35 م
حملة لمقاطعة انتخابات
حملة لمقاطعة انتخابات إسرائيل المقبلة
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سمر صالح
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حملة في التجمعات الأرثوذكسية المتشددة، تطالب بعدم المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
 
وبحسب القناة السابعة العبرية، جاءت الحملة بالتزامن مع حملة أطلقها حزب "يهدوت هتوراه" والتي تسعى للتأكيد على أن الحزب مهتم بالأشخاص المتشددين.
 
وأوضحت القناة أن منظمي الحملة رفعوا لافتات كبيرة كُتب عليها: "لن نلتقي في صندوق الاقتراع" وكانت موقعةً باسم "الجمهور الذي تركته وراءك".
 
وقالت القناة: "إنه ليس من الواضح من يقف وراء الحملة، لكنها تعبر عن الغضب الذي ينتاب جمهور الحريديم بعد أحداث عيد المساخر في القدس وعدم السماح لهم بدخول المدينة وإيقاف المواصلات منها وإليها".
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