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تعليم

محافظ الغربية يتابع سير الامتحانات ببسيون وكفر الزيات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:18 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية بمدينة بسيون لمتابعة سير الامتحانات، حيث تفقد أداء طلاب الصف السادس الابتدائي والثاني الثانوي للامتحانات داخل مدرستي ناصر الثانوية العسكرية بنين والجمهورية الرسمية للغات، في ظل إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامة وتوفير المطهرات والتباعد بين الطلاب.


كما تابع محافظ الغربية أعمال الوحدات المحلية بمدينة بسيون في رفع المخلفات والإشغالات من الطرق العامة والرئيسية، موجهًا رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة، كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب والصرف الصحي ببسيون، موجهًا رئيس الشركة بمجازاة مدير المحطة لعدم تواجده وعدم انتظام العمل بالمحطة، واستكمل المحافظ جولته بمدينة كفر الزيات حيث وجه رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات التي تعوق الطريق وسرعة إزالة التعديات على النيل بالتنسيق مع  الجهات المختصة.

وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون والأستاذ محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
محافظ الغربية يتابع سير الامتحانات ببسيون وكفر الزيات
محافظ الغربية يتابع سير الامتحانات ببسيون وكفر الزيات
محافظ الغربية يتابع سير الامتحانات ببسيون وكفر الزيات
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