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اقتصاد

تكريم رئيسة قطاع التمويل متناهي الصغر مولت 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر خلال ست سنوات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:50 م
نيفين بدر الدين رئيس
نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر
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محمد صبيح
تم اختيار نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من بين أكثر 50 شخصية نسائية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2020 حيث تم تكريمها خلال فعاليات مؤتمر "قمة مصر للأفضل" الذى تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و حضرت عنه بالإنابة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من الوزراء والمسئولين والشخصيات النسائية الأكثر تأثيرا في مصر .

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات علي سعادتها بتكريم نيفين بدر الدين وبتقدير مختلف جهات الدولة والمؤسسات الاقتصادية لقيادات جهاز تنمية المشروعات ومشاركتهم التنموية في مختلف المجالات.

وأشادت جامع، بجهود نيفين بدر الدين في تطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر بالجهاز ونجاحها في جذب عدد كبير من الجهات المانحة لتوفير التمويل الضروري لنمو هذا القطاع بالإضافة إلى التوسع في عدد البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز مما ساعده في الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا لتحسين مستوى معيشتهم و إيجاد فرص عمل مستقرة من خلال المشروعات متناهية الصغر . 

وأشارت إلي أن الجهاز نجح بداية من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020 في تمويل 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر بإجمالى قدره 13.5 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.613 مليون فرصة عمل.

وأوضحت  نيفين بدر الدين أن هذه الجائزة تؤكد على نجاح جهاز تنمية المشروعات باعتباره من أحدى المؤسسات الرائدة التي تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعى والتركيز على دعم المرأة والشباب وذوى الهمم وتوفير التمويل اللازم لمساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر تعمل على تمكينهم اقتصاديا.

تابعت "الجهاز قد شارك في إعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي وساهم في إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعديلاته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية".
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