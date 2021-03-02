معصلجة معاك.. إليك طريقة علاج الحموضة وتحديد مخاطرها بشكل سليم

في بعض الأوقات تكن مشكلة الحموضة أو الارتجاع الحمضي شديدة الصعوبة بشكل اكبر من المعتاد، وإذا كنت تعاني من أعراض الارتجاع الحمضي مرتين أو أكثر في الأسبوع فلابد من زيارة الكبيب وقراءة هذا التقرير لمعرفة طرق التشخيص المناسبة وأهم التغييرات التى يجب فعلها فى حياتنا وغذائنا.





ووفقا لما جاء فى موقع " webmd " فإن الاكتشاف المبكر لأعراض الارتجاع الحمضي وتعتبر الأعراض مثل حرقة المعدة هي المفتاح لتشخيص مرض الجزر الحمضي ، خاصةً إذا كانت التغييرات في نمط الحياة أو مضادات الحموضة أو الأدوية المانعة للحموضة تساعد في تقليل هذه الأعراض.





إذا كنت تعاني من أعراض متكررة أو شديدة ، فقد يطلب طبيبك إجراء اختبارات لتأكيد التشخيص والتحقق من وجود مشكلات أخرى، قد تحتاج إلى اختبار واحد أو أكثر مثل هذه:





يمكن لابتلاع الباريوم (المريء) التحقق من وجود قرح أو تضيق في المريء.

تبتلع أولًا محلولًا لمساعدة الهياكل على الظهور في الأشعة السينية.

يمكن أن يتحقق قياس ضغط المريء من وظيفة وحركة المريء وعضلة المريء العاصرة السفلية.

يمكن أن تتحقق مراقبة الأس الهيدروجيني من وجود حمض في المريء.

يقوم الطبيب بإدخال جهازًا في المريء ويتركه في مكانه لمدة يوم إلى يومين لقياس كمية الحمض في المريء.

يمكن أن يتحقق التنظير الداخلي من وجود مشاكل في المريء أو المعدة ويتضمن هذا الاختبار إدخال أنبوب طويل ومرن وبه اضاءة بكاميرا أسفل الحلق

أولًا ، سيقوم الطبيب برش الجزء الخلفي من حلقك بمخدر ويعطيك مهدئًا لراحة أكبر.

يمكن أخذ خزعة أثناء التنظير الداخلي لفحص عينات من الأنسجة تحت المجهر بحثًا عن عدوى أو تشوهات.





تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة

واحدة من أكثر الطرق فعالية لعلاج مرض الجزر الحمضي هي تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الأعراض.

فيما يلي خطوات أخرى يمكنك اتخاذها:





تناول وجبات أصغر بشكل متكرر على مدار اليوم وقم بتعديل أنواع الأطعمة التي تتناولها ..

الإقلاع عن التدخين .

ضع الكتل تحت رأس سريرك لرفعه من 4 إلى 6 بوصات على الأقل.

تناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 ساعات قبل الاستلقاء.

جرب النوم على كرسي لأخذ قيلولة خلال النهار.

لا ترتدي ملابس ضيقة أو أحزمة ضيقة.

إذا كنت من زيادة الوزن أو السمنة، واتخاذ خطوات ل انقاص وزنه مع ممارسة و اتباع نظام غذائي التغييرات.