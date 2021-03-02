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تعليم

غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:13 م
تشميع مراكز دروس
تشميع مراكز دروس خصوصية بأسيوط
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إيهاب عمر

تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديروط  بأسيوط، اليوم الثلاثاء،من تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في حملة مكبرة  . 

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وقال محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، أنه حرصا على تطبيق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إغلاق جميع السناتر والدروس الخصوصية، تم شن حملة مكبرة بالإشتراك بين رئاسة مجلس مدينة ديروط، والإدارة التعليمية بديروط، وإدارة رخص المحلات، لضبط مراكز وسناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها.

وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 4 مراكز دروس خصوصية  بمركز ديروط، وتم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على تكثيف الحملات اليومية لضبط المخالفين.
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط
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