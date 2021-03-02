غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية بديروط في أسيوط





تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديروط بأسيوط، اليوم الثلاثاء،من تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في حملة مكبرة .





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وقال محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، أنه حرصا على تطبيق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إغلاق جميع السناتر والدروس الخصوصية، تم شن حملة مكبرة بالإشتراك بين رئاسة مجلس مدينة ديروط، والإدارة التعليمية بديروط، وإدارة رخص المحلات، لضبط مراكز وسناتر الدروس الخصوصية وإغلاقها.



