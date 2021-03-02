تفاصيل صادمة.. وفاة جاندارك عمة الفنانة إليسا

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا وفاة عمتها من خلال تغريدة بحسابها الشخضي على موقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت اليسا :" اليوم كمان توفت عمتي جاندارك وحمدالله مش كورونا ، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا

#الله_يرحما".

وعلى أنغام الإلحان التركية وكلمات الشاعر المفضل لملكة الإحساس نادر عبد الله، اقتربت أغنية " نفسي أقوله" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق 100 مليون استماع بعد مرور أكثر من عامين على طرحها من ألبوم إلى كل اللي بيحبوني.





وتعد هذه الأغنية الثالثة لـ اليسا التي تدخل قائمة اغنيات الـ 100 مليون بعد أغنية حالة حب من البوم حالة حب الذي طرح في 2014، و " مكتوبة ليك" من البوم سهرنا يا ليل اإنتاج 2016.





وانطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.