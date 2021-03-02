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ديني

ما حكم عمارة المساجد وتزيينها؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:28 م
ما حكم عمارة المساجد
ما حكم عمارة المساجد وتزيينها؟.. دار الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها.

واستشهدت، دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال يقول "حكم عمارة المساجد وتزيينها"، بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة. 

عمارة المساجد من أفضل الأعمال
قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه أعدت للعبادة والصلاة وذكر الله وإليها يأوي من آمن به وتولاه.

واستشهد «البعيجان» ، بما قال الله تعالى: « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» الآية 18 من سورة التوبة.

وأوضح أنه لا يعمرها إلا المؤمنون حقًا إذ قال الله تعالى: « مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ»، قائلًا: عباد الله المساجد بيوت الله وهي أفضل الأماكن والبقاع ومثوى من تعبد ربه وأطاع من مآذنها يتردد النداء إلى الصلاة عمود الإسلام وثاني أركانه العظام ومن محاربها ومنابرها انطلقت رسالة الإيمان ففتحت القلوب والآذان ومحت ظلام الشرك والأوثان وهي أول صرح تأسست فيه المنابر الدعوية فنشرت الإسلام في جميع الآفاق بالدعوة والجهاد والأخلاق.

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