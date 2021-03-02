تفاصيل عودة 300 طالبة مختطفة من مدرسة نيجيرية

نجحت الشرطة النيجيرية في إعادة 300 فتاة مختطفة من مدرسة داخلية في ولية زامفارا شمال غرب نيجيريا إلى أسرهم مرة أخرى، بعد نجاحهم في إطلاق سراحهن.





ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، تجمعت الفتيات في مبنى حكومي للولاية بعد إطلاق سراحهن، وقال مسؤول محلي إن مجموعة من حوالي 300 فتاة اختطفن من مدرسة في شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي تم عودتهن بسلام.