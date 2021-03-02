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أحمد موسى يحذر من حدوث مشكلات في المنطقة بسبب سد النهضة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية السودانية قوية، وسوف تكون هناك زيارة قريبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيقة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للعلاقات مع السودان؛ موضحا أن إثيوبيا يجب أن تلتزم بالوصول إلى الاتفاق القانوني الذي يضمن الحقوق المائية لمصر والسودان.

وأكد أحمد موسى، أن وزير الخارجية المصري أشار إلى أن سد النهضة قد يحدث مشكلات في المنطقة بسبب إصرار إثيوبيا على عدم الوصول إلى اتفاق ملزم.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر متمسكة بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر لتطوير آلية التفاوض في ملف سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتضم كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، للتوسط في المفاوضات وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب موعد ممكن.

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