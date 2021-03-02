أبي أحمد مجرم حرب.. أحمد موسى: مصر والسودان في خطر بسبب سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم كله يعرف خطورة ما تفعله إثيوبيا من الإصرار على بناء سد النهضة من دون الوصول إلى اتفاق عادل؛ موضحا أن حوالي 140 مليون نسمة معرضون للخطر بسبب السد.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إثيوبيا لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعت عليه في عام 2015؛ مشيرا إلي أن وزيرة الخارجية السودانية أكدت تعرض 20 مليون سوداني للخطر بسبب السد.





وأكد أحمد موسى أن العلاقات المصرية قوية واتجاهتها متطابقة خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن هناك تحديا كبيرا يواجه البلدين.





وأشار أحمد موسى، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد مجرم حرب، ويقتل شعبه في تيجراي، مرددا «يقتل عشرات الآلاف بالدبابات والطائرات».





وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر متمسكة بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر لتطوير آلية التفاوض في ملف سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتضم كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، للتوسط في المفاوضات وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب موعد ممكن.