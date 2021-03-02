وزير الطيران: شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى سوهاج

استمعت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي، للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بشأن بيانه الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة 26 يناير 2021، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة.









استعرض محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، جهود الوزارة في ملف نقل الجثامين، خاصة فيما يتعلق بالشكاوي التي تلقاها من نواب محافظة سوهاج، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بشأن توفير ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفيات الأقرب لمطار سوهاج الدولي، في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلي ذويه.









وتابع الوزير: "يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر، إلي مطار سوهاج، والتي يتم التعامل معها عند الوصول إلي مطار القاهرة بصفة الترانزيت لحين انتهاء كافة الإجراءات، حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برا من مطار القاهرة إلي محافظة سوهاج".









كما استعرض وزير الطيران المدني، خطة الاستفادة من بعض الطائرات القديمة، موضحا أنه تم فتح مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة من طراز A600- 300، بمبلغ 3.2 مليون دولار، وكان أكبر عرض مقدم لشراء هذه الطائرات هو 2.6 مليون دولار، متابعا: "وقد تمكنا من رفع قيمة بيع الطائرات واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بمبلغ 4.660 مليون دولار، مع الاتفاق مع المشتري علي قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بإجراء أعمال الصيانة بما يعد قيمة مضافة للصفقة، بالإضافة إلي القيام بإصلاح طائرتين B777/200، كانتا معدتين للبيع بحالتهما وعودتهما للعمل بشركة مصر للطيران، للشحن الجوي.









وأشار إلي أنه جار العمل علي صيانة عدد من الطائرات من طراز A320، كانت معدة للبيع وتجهيزها للعمل، وجار تجهيز عدد 4 طائرات من طراز E-170، (كان مقررا استبعادها من الخدمة) لتاجيرها لإحدي الشركات.









وتحدث وزير الطيران، في كلمته، عن مشروعات تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتا إلي أنه تم إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية بواسطة الألواح الشمسية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء، وبكل من مقر الهيئة الرئيسي، ومحطتي أرصاد حلوان ورشيد، بتكلفة مليار و650 مليون جنيه، كما تم توريد وتركيب 30 محطة أرصاد آلية بغرض رفع كفاءة الرصد الجوي، بتكلفة مليار و630 مليون دولار.









وأشار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إلي استحداث الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، موضحا أنه تم وضع منهجية لإنشاء الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال شهر سبتمبر 2020، معتمدة علي 4 عناصر رئيسية (الابتكار، والكفاءة والجودة المستمرة، والتأثير القابل للقياس).