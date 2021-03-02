وزير التعليم: سنعلن نتيجة طلاب صفوف النقل والإعدادية بالدرجات وليس بالتقديرات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الطلاب في صفوف النقل والإعدادية ستعلن بالدرجات وليس بالتقديرات.





وقال وزير التربية والتعليم عبر جروب التعليم مشروع مصر القومى عبر تطبيق واتس اب، إنه لن يتم مساواة الغشاش بالمتميز فى امتحانات الفصل الدراسى الأول.





وأضاف قائلا: الطالب الغشاش لم يتعلم شيئا وسيواجه باقي عمره إنسانا غشاشا في كل مهنة، وسيواجه مستقبلا يندم فيه على إهدار فرص التعلم في سن صغير، بينما الطالب الممتاز يجب أن يتجاوز هذا العبث، ويعلم أنه يمتلك الأخلاق والمهارة والمستقبل الأكثر إشراقا.





وأوضح وزير التربية والتعليم: العالم كله يطلب المهارة الحقيقية، أما الغش فهو وسيلة الفاشلين الذين لا يريدون التعلم، وقال الوزير: لن ندع هؤلاء الغشاشين يتعدون على فرص المجتهدين في الشهادات العامة مثل الثانوية العامة.





وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، أكدت خلاله أنه قد حضر 586 ألفا و467 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد تمكن 377 ألفا و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5% ، مؤكدة أنه لم ترصد الوزارة اي شكاوى حتى الآن.





وأضافت : لقد أدى 26 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.6%.





جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.