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العثور على حوت عنبر نافق طوله 18 مترا بالصين.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:58 م
حوت
حوت
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية العربية فيديو للحظة رفع حوت عنبر نافق يبلغ طوله 18 مترا  ووزنه 40 طنًا من على أحد سواحل الصين.


ونقل الحوت على شاحنة من أمام المياه الضحلة لبحر "بوهاي" قبالة ساحل مدينة "داليان" شمال شرقي الصين.


وأكدوا خبراء ان سبب نفوقه مجهول حتى الآن وقيد الدراسة، وانهم لم يعثروا على آثار جروح على جسمه .


وتشتهر حيتان العنبر بشكل الرأس المتضخم وتعد من أضخم الثدييات ذات الأنياب وتقوم بأعمق عمليات الغطس وأطولها .


ولفت الفيديو إلى انها تعد هدفًا للصيد الجائر بسبب مادة العنبر التى تستخرج من أحشائها والتى تستخدم فى صناعة العطور الباهظة الثمن.
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