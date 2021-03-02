فيزيتا .. شعبة الصيادلة: بيع الدواء عبر تطبيق إلكتروني في منتهى الخطورة ومخالف .. فيديو

في منتهى الخطورة وانتشر بشكل غير طبيعي وهو امر مخالف للقانون".

قال الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة، تعليقا على التطبيق

وأضاف حاتم البدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نحن لا نضمن طريقة تخزين هذه الادوية ولا رقابة او تفتيش على تلك النوعية من الأدوية ".



