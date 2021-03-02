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فيزيتا .. شعبة الصيادلة: بيع الدواء عبر تطبيق إلكتروني في منتهى الخطورة ومخالف .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:03 م
الادوية
الادوية
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هاني حسين
قال  الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة، تعليقا على  التطبيق الإلكتروني لـ بيع الدواء «فيزيتا»، إن  التطبيقات الإلكترونية وبيع الأدوية  عبر الإنترنت أمر في منتهى الخطورة وانتشر بشكل غير طبيعي وهو امر مخالف للقانون".

وأضاف حاتم البدوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن  " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نحن لا نضمن طريقة تخزين  هذه الادوية ولا رقابة او تفتيش على تلك النوعية من  الأدوية ".

وتابع حاتم البدوي:"  نطالب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة والضرب بيد من حديد على كل التطبيقات الإلكترونية التي تقوم ببيع الدواء، وبيع الدواء مكانه الصيدلية فقط ".

وتقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام حمل رقم 7552 بتاريخ 21/2/ 2021ضد تطبيق شركة "فيزيتا" لقيام الشركة بالاتجار فى الادوية وبيعها للجمهور عن طريق تطبيق الكترونى يسمى "فيزيتا"، إضافة إلى قيام الشركة بحملة اعلانات واسعه على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى وبالطرق العامة مما يعد مخالفة  للقوانين.

 كما سبق وتقدمت النقابة ببلاغات ضد تطبيق فيزيتا لكل من رئيس جهاز حماية المستهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020 ، وببلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18/10/2020.

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