محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز الأورام ويشيد بسرعة إنجاز الأعمال .. شاهد

تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، اليوم، الأعمال الجارية في مركز الأورام الذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال شهر يونيو المقبل، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في غرف العمليات، وغرف المرضى ، وتابع الأعمال الجارية في وجهات المركز، مشيدًا بالمهندسين والعمال والفنيين الذين يسابقون الزمن للانتهاء منه في وقت قياسي.





قال محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة، لسرعة إنجازه ليفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن مركز علاج الأورام سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذا المركز انتهي تماما من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأضاف أن المساحة التي أقيم عليها تصل إلى 8876 مترًا مربعًا، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، و6 طوابق، به 67 غرفة للإقامة.





وتابع، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.



