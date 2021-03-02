طبيب بإنجلترا يكشف معلومات صادمة عن فيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة بإنجلترا، إن هناك إنجازات من العلماء ومراكز الأبحاث العالمية في مجال التعرف على فيروس كورونا





وأضاف محمود الشربيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تم التعرف على حيل ماكرة لفيروس كورونا وذلك يساعدنا في الاقتراب من إضعاف الفيروس ومواجهته والقضاء عليه".





وتابع محمود الشربيني:" فيروس كورونا عندما يدخل داخل الخلية يستخدم بعض السكريات المتواجدة داخل الخلية ويختبئ من جهاز المناعة كل لا يتصدى له جهاز المناعة واثناء اختبائه ينشط بشكل كبير ويهاجم الخلايا".





وأكمل محمود الشربيني:" فيروس كورونا يعيد تغيير الخريطة الجينية الخاصة به في حال دخول أي دواء جديد لمواجهته، و فيروس كورونا لديه مصحح داخله لتصحيح التحورات التي تطرأ عليه".





ولفت محمود الشربيني :" العلم توصل إلى التعرف على مدى شدة الحالة المصابة بـ كورونا من خلال الاعراض، فمثلا الحالات التي يظهر عليها في البداية صداع واحتقان الحلق لا يتعرضون إلى مضاعفات لكن الحالات التي تبدأ بحرارة وضيق في التنفس تكون عرضة للمضاعفات".



