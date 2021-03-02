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مشجعة الزمالك : فرجاني ساسي لن يرحل عن الفريق .. وشيكابالا نور عيني .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:41 م
مشجعة الزمالك مع
مشجعة الزمالك مع فرجاني ساسي
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محمود محسن
قالت سوزان محمد قنديل ربة منزل والتي تبرعت "بالحلق" لدعم فرجاني ساسي انني زملكاوية منذ أن كان عمري 6 سنوات مؤكدا أن والدي هو من جعلني أعشق الزمالك عندما كان يتحدث عن لاعبين عظماء مثل حسن شحاتة وعيرهم.

وأضافت قنديل خلال لقاء لها لبرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار أنني "قلعت الحلق عشان ادعم فرجاني ساسي" مشيرا إلى ان نجم الزمالك أعطى مهلة أسبوع للإدارة لتعديل عقده.

وتابعت السيدة التي تبرعت بالحلق الذهبي لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي هو مايسترو خط الوسط لنادي الزمالك وأنا أحبه مؤكدة أنني اعتبر شيكابالا أيضا نور عيني.

وأشارت قنديل إلى أنني لدي ثقة أن فرجاني ساسي لن يرحل عن نادي الزمالك وسيستمر في دعم الفريق خلال المرحلة القادمة.

وقالت السيدة التي تبرعت بالحلق الذهبي لنادي الزمالك أن لقاء الاهلى والزمالك الاخير في بطولة افريقيا ادى الزمالك مباراه كبيرة ولكنه خسر وايضا خسر من طلائع الجيش بالكأس مؤكدة أنني أشاهد مباريات الزمالك بمفردي .
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