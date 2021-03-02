محام يهاجم قانون الأحوال الشخصية: «سمك لبن تمر هندي»

قال عصام عجاج المحامي بالنقض، إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساووا بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة .





وتابع خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك نية متعمدة لخراب الأسرة المصرية





وأشار عصام عجاج المحامي بالنقض، إلى أن 87% من حالات الطلاق سببها الخلع، مضيفًا «اللي بيرزع الباب وهو خارج بيتخلع».



