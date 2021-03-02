ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محام يهاجم قانون الأحوال الشخصية: «سمك لبن تمر هندي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:50 م
عصام عجاج
عصام عجاج
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال عصام عجاج المحامي بالنقض، إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساووا بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة .

وتابع خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك نية متعمدة لخراب الأسرة المصرية 

وأشار عصام عجاج المحامي بالنقض، إلى أن 87% من حالات الطلاق سببها الخلع، مضيفًا «اللي بيرزع الباب وهو خارج بيتخلع».

وأكد أن «قانون الأحوال الشخصية كله ضرب للرجل مفيهوش شتيمة»، مشيرا إلى أن 37 مادة من قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستور، مردفا ده قانون «سمك لبن تمر هندي».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عصام عجاج: مبادرة زواج التجربة دعوة صريحة لـ الزنا.. فيديو

صوتك مايعلاش.. مشادة على الهواء بين صاحب مبادرة زواج التجربة ومعارض لها.. فيديو

قبل الاشتباك بالأيدي.. مذيعة تنهي مشادة بين صاحب مبادرة زواج التجربة ومعارض لها.. فيديو

نسوي بحت.. عصام عجاج يفتح النار على مشروع قانون الأحوال الشخصية في النواب

أخبار التوك شو.. بشرى الأرصاد للمواطنين وتطورات حالة وائل الإبراشي.. من المسئول عن مركب مريوط؟.. وبكاء بسبب الأحوال الشخصية

محام بالنقض يفجر مفاجأة صادمة عن عقوبة الزواج الثاني للرجل

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش

الجهبذ عايش في دوري تاني.. خالد بيومي يفتح النار على مسئولي اتحاد الكرة

المصريون في الخارج يوجهون رسالة عاجلة لوزير التعليم العالي

نائب رئيس الوزراء القطري يصل إلى القاهرة

4 قرارات عاجلة لـ مجلس الوزراء السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور