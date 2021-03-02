علاء عابد: الرئيس السيسي حريص على تقديم سبل الدعم للقضايا العربية والأفريقية

قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على تقديم كل سبل الدعم للقضايا العربية والإفريقية، ولعل آخر هذه الاهتمامات، إعراب القيادة السياسية عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، مؤكدا أن العلاقة وطيدة بين الشعبين وممتدة على مدار التاريخ، وأن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.





وأشاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية، ودور مصر في لم الشمل العربي والإفريقي، وما تبذله الدولة من جهود خلال المرحلة المفصلية، ويعد ذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان والمنطقة جزء لا يتجزأ أمن واستقرار مصر، وأنه من الطبيعى أن تقدم الدولة المصرية كل سبل الدعم للسودان الشقيق، نظرا لما تتمتع به البلدين من علاقات عميقة الجذور بين البلدين.





وأكد النائب عابد، أن العلاقات المصرية السودانية، شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات، بداية من إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، مما يجعل مصر والسودان قادرتين على بناء كتلة يمكن أن تساعد في تحقيق الأمن والرفاهية والاستقرار لكلا البلدين في وقت قياسي.



