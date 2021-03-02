بسبب لفظ خادش .. أحمد موسى يجبر ضيفه على الاعتذار لنساء مصر على الهواء

أجبر الإعلامي أحمد موسى ضيفه المحامي عصام عجاج على الاعتذار على الهواء بعد وصفه من تتأخر بالزواج بالعانس.









وقال المحامي على الهواء، خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أعتذر لكل من أصابه أذى من سماع هذا اللفظ .. نساء مصر اخواتي وبناتي وأمهاتي ولا يمكن ان يسيء إليهم».









وكان عصام عجاج المحامي بالنقض، قال إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساووا بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة.









وتابع خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك نية متعمدة لخراب الأسرة المصرية.









وأشار عصام عجاج المحامي بالنقض، إلى أن 87% من حالات الطلاق سببها الخلع، مضيفًا «اللي بيرزع الباب وهو خارج بيتخلع».







