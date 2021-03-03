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توك شو

مش ليلى علوي .. حمدي الوزير يفجر مفاجأة جديدة عن نظرة التحرش الشهيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:33 ص
الفنان حمدى الوزير
الفنان حمدى الوزير
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البهي عمرو
قال الفنان حمدى الوزير، إن عمله بعيد عن الفن، فهو فى الأصل مهندس، و"رجل صعلوك بالمعنى الفلسفي وهو المشغول بالمعرفة" وهو من محافظة بورسعيد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه من عائلة فنية، منها حسن الوزير من أفضل مخرجي المسرح، وعبده الوزير من الفنانين الكبار ولكنه يجلس بدون عمل فنى حاليًا.

وعلق على الصورة المنتشرة له بخصوص التحرش، والتى كانت فى فيلم قبضة الهلالى،  وقال إنه كان ينظر لـ الفنان يوسف منصور، وكانت النظرة نظرة تهديد. 

وأشار إلى أن المخرج طلب منه أن ينظر نظرة تهديد لـ يوسف منصور، ولم ينظر لـ ليلي علوى نهائيًا، وأنها كانت بعيدة.

وأوضح أنه أخرج لسانه فى المشهد حتى لا يقوم المخرج بإعادة المشهد، ودخوله فى حالة ضحك بعد نظرة الفنان يوسف منصور.

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